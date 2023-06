Foo Fighters – But Here We Are (Roswell Records / Sony)

Nunca podremos vaticinar lo que te depara el destino; nunca hubiéramos imaginado cuando te hablábamos de Medicine At Midnight hace un par de años, que la tragedia golpearía así a Foo Fighters. Estaban en un momento dulce, presentaban un disco convincente, lo pasaban en grande versionando a Bee Gees, hacían su primera incursión en el cine «de terror» con la divertida STUDIO 666 y se encontraban de gira por Sudamérica, cuando Taylor Hawkins se fue de manera inesperada.

La vida debe continuar y tras llorar la pérdida y hacer unos sentidos y bonitos homenajes al compañero caído toca buscar refugio en la música que les unió hace 28 años, un proceso tan terapéutico como necesario. Foo Fighters afrontan su nueva etapa con But Here We Are, que como no han dejado de insistir es casi a partes iguales el undécimo álbum de su carrera, como un nuevo capítulo en su trayectoria. Producido por Greg Kurstin y el propio grupo, arranca con una reflexión sobre la repentina pérdida del batería y la de la madre de Grohl. A partir de esta premisa nos coge de la mano para para dejar a un lado el duelo e inyectar un buen chute de energía desde la propia «Rescued».

El conjunto del álbum aparte de un continuo desahogo emocional, es la colección de canciones más enérgica y propulsiva de la banda en las últimas dos décadas que sin sorprender, opta por lo instantáneo, algo que se había perdido en sus últimas entregas. Hay épica, esperanza y mucha verdad en unas composiciones que convierten el dolor en una experiencia revitalizante con la que recordar y celebrar el camino recorrido. ¿Quién se encarga de la batería? Pues el propio líder del grupo, que imprime en el instrumento una fuerza y pasión demoledoras.

No basta comprobarlo en el tema titular donde Grohl se desgañita sobre un manto de guitarras para recordarnos que aquí siguen, sino que también demuestran que ser maestros de la melodía en el rock agridulce con tintes punkpop de «Under You», en la deslumbrabte «Hearing voices» o en la emotiva «The Glass». Otros puntos a destacar son el sereno pop ambiental de «Show Me How» con la participación de Violet la hija del cantante a los coros, la emocionante epopeya de 10 minutos «The Teacher» o el final desgarrador de «Rest» («Descansa, estás a salvo ahora»).

Las heridas se curan, pero las cicatrices permanecerán para siempre, son un reflejo de lo ocurrido y se llevan con orgullo.

