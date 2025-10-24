Gorila Flo desatan el estrés con su nuevo sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El grupo madrileño Gorila Flo, del que te hablamos no hace mucho en esta misma sección EmergentesMZK, vuelve con un nuevo sencillo. La canción se titula «Estrés» y es el último adelanto de su próximo álbum Estados Alterados. Un disco que verá la luz el próximo 21 de noviembre de 2025.

«Estrés» es una canción directa, vibrante y contagiosa que retrata la vida moderna a medio camino entre el humor ácido y la saturación emocional. «Me estoy quedando calva de tanto puto estrés«, cantan con ironía y rabia, dando voz a toda una generación desbordada por la presión y la hiperconexión constante. Es solo una muestra de una letra que habla de agotamiento ante una multitud de desafíos externos, pero también de la propia autoexigencia.

En lo musical estamos ante uno de los temas con más potencial comercial que han facturado Gorila Flo. Con una base rítmica sólida, guitarras incisivas y un estribillo contagioso, «Estrés» promete convertirse en uno de los temas más coreados de sus próximos conciertos. La canción se beneficia asimismo de una evolución en el sonido y una cuidada producción obra de Carlos Hernández Nombela (Los Planetas, Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia, Leiva…).

A continuación puedes escuchar el nuevo sencillo de Gorila Flo, «Estrés». Además te ofrecemos el vídeo, recién salido del horno.