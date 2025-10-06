Te presentamos el nuevo sencillo de Gorila Flo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Gorila Flo es una banda madrileña de pop rock totalmente independiente y autogestionada. Formada en 2019, tras empezar haciendo versiones de otros artistas publicaron su primer LP, Escala Para Otro Vuelo, en marzo de 2022. Desde entonces han presentado algunos sencillos más, el más reciente hasta ahora una canción titulada «Kill Manolo» de la que ya te hablamos en Muzikalia hace un mes. Actualmente se encuentran preparando el lanzamiento de su segundo álbum.

El pasado viernes 3 de octubre Gorila Flo publicaron un nuevo sencillo, «Lobo feroz». Una pegadiza canción donde no hay guitarra rítmica, siendo su labor desempañada por un bajo omnipresente. La combinación de sonidos y voces acaban construyendo una atmósfera oscura, hipnótica y poderosa que resalta la amenazante temática: el lado oscuro de hombres aparentemente educados y respetuosos que esconden un peligroso lobo en su interior.

La producción ha estado a cargo de Carlos Hernández Nombela, uno de los nombres más influyentes del indie español, conocido por su trabajo con Los Planetas, Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia, La Habitación Roja o Leiva. Su firma aporta al single una mezcla de crudeza y precisión que potencia el carácter inquietante de la canción.

A continuación te invitamos a escuchar «Lobo feroz», lo nuevo de Gorila Flo.