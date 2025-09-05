Gorillaz comparten un concierto interpretando su debut

Gorillaz están celebrando su 25 aniversario con una serie de conciertos especiales y una exposición en Londres, “House of Kong” se podrá ver el el Copper Box de la ciudad británica entre el 8 de agosto y el 3 de septiembre.

Como cierre de la expo, Gorillaz dará cuatro conciertos únicos que tendrán lugar en el Copper Box Arena los días 29 y 30 de agosto y 2 y 3 de septiembre. El grupo revisitará sus tres primeros discos interpretándolos en su totalidad y replicando conciertos icónicos de su amplia trayectoria; comenzando por el primer show del grupo en el Scala de Londres, seguido por el teatro Apollo en Harlem (NY) y continuando con una isla en el sur del Pacífico con la forma de Camden.

Ahora comparten su concierto en el Copper Box Arena de Londres el pasado 29 de agosto.

Disfruta del concierto de Gorillaz en Londres

Estas fueron las canciones interpretadas:

M1 A1

RE-HASH FT. MIHO HATORI

5/4

TOMORROW COMES TODAY

NEW GENIUS (BROTHER) FT. MIHO HATORI

CLINT EASTWOOD

MAN RESEARCH (CLAPPER) FT. MIHO HATORI

PUNK

SOUND CHECK (GRAVITY)

DOUBLE BASS

ROCK THE HOUSE FT. CHRIS STORR & JAMES COPUS

19-2000 FT. MIHO

LATIN SIMONE (QUE PASA CONTIGO) FT. CHRIS STORR

STARSHINE

SLOW COUNTRY

DRACULA

GHOST TRAIN

CLINT EASTWOOD REFIX FT. SWEETIE IRIE

Concierto exclusivo en Madrid

El 20 de septiembre Gorillaz llegan a Madrid en lo que está anunciado como la única aparición de la banda fuera del Reino Unido este 2025. Tendrá lugar en el festival Pulse of Gaia, a las afueras de la capital. Las entradas estarán disponibles en este enlace.