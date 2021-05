GPS10 de Girando Por Salas se cierra con un festival online de vídeos en directo

Un total de 26 grupos y solistas, de variados estilos (jazz, pop, hip-hop, músicas del mundo, rock, soul, canción de autor…) fueron los seleccionados para la edición #GPS10 de Girando Por Salas, iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte, siendo entidad colaboradora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP), formada por las siguientes asociaciones profesionales: ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música en Directo), APM (Asociación de Promotores Musicales), ARC (Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya), ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), MUSICAT (Associació Professional de Músics de Catalunya), PROMUSICAE (Productores de Música de España) y UFI (Unión Fonográfica Independiente).

Con motivo del final del ciclo #GPS10 mostrarán a través de su página web y en su canal de YouTube de Girando Por Salas una canción en directo de cada uno de los artistas participantes, que recordamos fueron: Aaron Rux And The Crying Cowboys, Artistas Del Gremio, Ayoho, Balkan Paradise Orchestra, Bambikina, Carlos Cros, El Lado Oscuro De La Broca, Embusteros, Iván Sanjuán Cuarteto, J Dose, Kitai, La Sra. Tomasa, Las Sexpeares, Los Fesser, Los Saxos Del Averno, Machete En Boca, Marem Ladson, Mourn, Sweet Barrio, The Levitants, The Prussians, Tu Otra Bonita, Uniforms, Veintiuno, Willy Naves y Wom’s Collective.

Ya puedes disfrutar de:

«Diez años de Girando Por Salas, diez años apoyando nueva música» (Reportaje)

AYOHO «Lo que arde»

BALKAN PARADISE ORCHESTRA «Celerity»

IVÁN SANJUÁN CUARTETO «Electric miniamba»

KITAI «Condenados» feat. Swan Fyahbwoy

LA SRA. TOMASA «Arrímate»

LAS SEXPEARES «Rebelión marginal»

LOS FESSER «Los tejados al sol»

LOS SAXOS DEL AVERNO «Do the crab»

MACHETE EN BOCA «Quieren»

SWEET BARRIO «Goodbye»

THE PRUSSIANS «Fragile souls»

UNIFORMS «Sunflower sea star»

VEINTIUNO «Caramelo»

WILLY NAVES «Amor moderno»