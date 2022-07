Hot Chip siguen avanzando su nuevo disco con ‘Eleanor’

Hot Chip volverán el próximo 19 de agosto con su ya octavo álbum Freakout/Release.

Otras de sus canciones es “Eleanor” (escucha su anterior adelanto, «Down«), cuyo pop tenso se balancea con un paso clásico no muy diferente de los días de gloria de Fleetwood Mac. Con un alegre coro altísimo: “Incluso si crees que no hay nada más / Siento que el cielo llama a nuestra puerta / Eleanor, para siempre”, que habla de la resiliencia de las personas y los recuerdos que quedan.

Alexis Taylor dice de la canción: “Se trata del mundo que se estrella contra ti, de las olas que chocan contra ti, del dolor que todo lo abarca, y de cómo tienes que atravesarlo. Los versos tratan sobre la separación cuando las familias se dividen en contra de su voluntad. Se trata de amigos fuertes. También se trata de Samuel Beckett llevando a Andre The Giant a la escuela, y de cómo Beckett debe haber aprendido mucho de la sabiduría de Andre”.

Joe Goddard describe el plan creativo de ataque como la creación del álbum:«De una manera natural, sin demasiada discusión o un gran plan». “Eleanor” , al igual que varias canciones en Freakout/Release , suena positivamente enfocada en el láser a pesar de sus orígenes sueltos: “Estas canciones se sienten como canciones pop consumadas, pero solo éramos nosotros haciendo música en una habitación”, explica Al Doyle. “Esos momentos son un testimonio de cómo nos hemos desarrollado como compositores y músicos”.

Así suena ‘Eleanor’ de Hot Chip

Próximas fechas de Hot Chip

8 de julio – Cruïlla Barcelona

2 de septiembre – Festival Cala Mijas, Málaga

Foto Hot Chip: Pooneh Ghana