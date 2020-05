Jehnny Beth de Savages lanza otro avance de su debut

La cantante, compositora y artista multidisciplinar Jehnny Beth publica “Heroine”, tema producido por el aclamado Flood y que forma parte de To Love Is To Live, álbum que verá la luz el 12 de junio a través de Caroline International.

Sobre “Heorine”, Jehnny Beth cuenta: “Cuando pienso en esta canción, me viene a la mente Romy de The xx estrangulándome con sus manos en el estudio. Ella estaba tratando de sacarme de mi burbuja lírica, pero yo me resistía y ella perdía la paciencia. Originalmente, la canción se titulaba Heroism, pero no me gustaba porque era demasiado genérico. Flood fue el primero en sugerir Heroine en lugar de Heroism. Esa tarde, Johnny Hostile me dijo: ‘No entiendo sobre quién estás cantando ¿Quién es la heroína? Tú eres la Heroína’. A la mañana siguiente, llegué pronto al estudio y grabé mi voz añadiendo ‘to be’ a la línea del coro: ‘all I want is TO BE a heroine’. Flood entró al estudio en ese momento y me dio el visto bueno. Supongo que canto esta historia porque a veces buscamos modelos a seguir, sin darnos cuenta que la respuesta puede estar oculta dentro de nosotros. Tenía miedo de ser la Heroína de la canción, pero la gente de mi alrededor me llevaron a serla”.

El brillante álbum debut en solitario de Jehnny Beth, To Love Is To Live, fue grabado en Los Angeles, Londres y París, y ha contado con un buen número de colaboradores, entre los que se incluyen el productor Flood, Atticus Ross o Johnny Hostile. También destaca la participación de invitados como Romy de The xx o Joe Talbot de IDLES. Más conocida como la carismática cantante de la banda británica Savages, Jehnny Beth ha cautivado al público desde sus primeros años en la música gracias a su perspectiva lírica y sus actuaciones en directo. Pero es en To Love Is To Live donde Jehnny Beth realmente reclama el centro de atención. Este álbum es una oscura reflexión sobre el extraño negocio de estar vivo. A lo largo del disco, la cantante explora los puntos más profundos de su conciencia creativa envuelta en un torbellino de sonidos. De hecho, al acceder a esas partes más escondidas y menos cómodas de sí misma, Jehnny Beth ha creado una obra que es asombrosamente catártica, ferozmente abrasiva y de una exposición brutal.

En paralelo al lanzamiento en junio de To Love Is To Live, Jehnny Beth también publicará Crimes Against Love Memories (C.A.L.M.), su primer libro dentro de una colección de cuentos eróticos. Saldrá el 20 de julio a través de White Rabbit. Este libro es una colaboración con su socio creativo Johnny Hostile, quien se ha encargado de las fotografías para el libro. C.A.L.M. llega para convertir a Jehnny Beth y Johnny Hostile en dos de las voces más valientes y provocativas de la ficción y el arte erótico actual.

Además de este nuevo tema, el segundo episodio de Jehnny Beth’s music Tv show en Arte ya está disponible y cuenta con actuaciones y entrevistas a King Krule, Beak> (Geoff Barrow) y Nilufer Yanya. Puedes ver el episodio aquí.