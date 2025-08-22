Johnny Marr anticipa otra de las canciones de Look Out Live!

Johnny Marr publica el directo Look Out Live! el próximo 19 de septiembre. Un disco que originalmente vio la luz en el Record Store Day y que recoge una actuación grabada en el en el Hammersmith Apollo de Londres en 2024.

Un álbum grabado durante la gira de su grandes éxitos Spirit Power, que reunía canciones de sus cuatro álbumes en solitario: The Messenger (2013), Playland (2014), Call The Comet (2018) y el doble de 2022 Fever Dreams Pts 1-4.

También contenía los de sencillos que no formaron parte de sus discos, como «Armatopia» o «The Priest» junto a Maxine Peake, y su versión de la canción «I Feel You» de Depeche Mode, lanzada para el Record Store Day en 2015.

Muchos de esos temas aparecen en Look Out Live! además de su esperada visita al catálogo de The Smiths y Electronic. Hoy podemos escuchar otro adelanto, «Generate! Generate!«, originalmente incluida en ese Fever Dreams Pts 1-4.

Escucha ‘Generate! Generate! (Live)’ de Johnny Marr

Estas serán las canciones de Look Out Live! de Johnny Marr

CD1

1. Sensory Street

2. Panic

3. Generate! Generate!

4. Spirit Power and Soul

5. This Charming Man

6. Somewhere

7. Walk Into the Sea

8. The Answer

9. Please, Please, Please Let Me Get What I Want

10. Armatopia

11. Get The Message

CD2

1. Hi Hello

2. How Soon Is Now?

3. Easy Money

4. Rebel Rebel (feat. Neil Tennant)

5. Getting Away With It (feat. Neil Tennant)

6. You Just Haven’t Earned It Yet, Baby

7. There Is a Light That Never Goes Out

8. The Passenger

9. New Town Velocity

10. Stop Me If You Think You’ve Heard This One Before

11. Bigmouth Strikes Again»