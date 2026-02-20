Kraftwerk: La máquina humana, ya en digital en todo el mundo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kraftwerk: La máquina humana llega a las tiendas digitales de todo el mundo, dada la alta demanda internacional que está cosechando. La primera biografía en español de la banda más influyente de la historia de la música electrónica salió hace seis meses y se encuentra cerca de agotar su segunda edición.

El periodista Pablo Ferrer Torres (La Santísima Trinidad) se adentra en sus 310 páginas (con prólogo de Servando Carballar de Aviador Dro), en la historia de esos dos antiguos estudiantes del conservatorio de Düsseldorf, Florian Schneider y Ralf Hütter, que en 1970 imaginan un proyecto musical al que llaman Kraftwerk. A partir de ahí surge un proyecto que ha marcado el rumbo y la evolución de la música electrónica del synthpop, al house, el techno, el electro y el hiphop.

Son el referente de artistas tan dispares como Björk, Daft Punk, David Bowie, Depeche Mode, Joy Division, New Order, Pet Shop Boys o The Chemical Brothers y su iconicidad, más allá de lo meramente musical o lo estético, entronca directamente con el arte de vanguardia.

El libro Kraftwerk: La máquina humana está disponible en su versión digital en tiendas como Amazon, Google Books, Rakuten, La Casa del Libro, Pocket Book, Popular Libros y muchas más.

Hazte con la versión papel de ‘Kraftwerk. La Máquina Humana’ aquí:

Comprar por 22,95 € (Gastos de envío incluidos)