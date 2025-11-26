Especial: La historia de Kraftwerk a propósito de su reciente biografía

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hace pocos meses editábamos Kraftwerk: La máquina humana, la primera biografía en español sobre la banda más influyente de la historia. Un libro escrito por el periodista Pablo Ferrer Torres, que ahonda en la génesis de la formación liderada por Ralf Hütter y Florian Schneider. Una formación sin la que la electrónica de las últimas cinco décadas no sería como la conocemos.

Pioneros y referentes de artistas tan dispares como Björk, Daft Punk, David Bowie, Depeche Mode, Joy Division, New Order, Pet Shop Boys, Radiohead o The Chemical Brothers, los de Düsseldorf dejaron varias obras maestras que siguen sonando futuristas.

El pasado 23 de octubre lo presentamos en el festival alicantino ENSOLab, un espacio de encuentro entre música electrónica experimental, investigación sonora, arte digital e innovación tecnológica. Una conversación entre su autor Pablo Ferrer y el editor Manuel Pinazo, en la que se repasó de manera cronológica la historia de Kraftwerk y se ahondó en la trascendencia de sus pasos. Puedes disfrutarla al completo en el nuevo capítulo de Conexiones MZK.

Escucha La historia de Kraftwerk a través del primer libro en español

Escúchalo en Amazon Music y en Apple Podcasts.

Suenan:

Schaufensterpuppen

Kristallo

Autobahn

Antenne

Radioaktivität

Trans Europa Express

Europa Endlos

Das Modell

Tour De France

Numbers

Music Non-Stop

Aerodynamik

