Kraftwerk celebra el 50 aniversario de Radioactivity

Kraftwerk ha anunciado una edición especial en blu-ray del 50º aniversario de su icónico álbum de 1975, Radio-Activity.

Utilizando las cintas maestras originales de 16 pistas, el fundador Ralf Hütter junto al ingeniero Fritz Hilpert han creado una nueva mezcla en Dolby Atmos, que aporta un detalle cinematográfico y capas sonoras inéditas al primer álbum completamente electrónico del grupo.

La edición en blu-ray incluye la mezcla en Dolby Atmos, una mezcla 5.1 renderizada desde Atmos y la mezcla estéreo remasterizada de 2009, todo acompañado de un libreto y un estuche exclusivo para coleccionistas.

Además, como sucedió con Autobahn el año pasado, Radio-Activity contará con una edición especial en vinilo picture disc con funda troquelada. La edición en blu-ray se lanzará el 15 de mayo de 2026 a través de Parlophone, y se puede reservar con el estuche exclusivo desde la tienda SDE.

Escucha Radio-Activity de Kraftwerk

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