Yo La Tengo publican el EP ‘The Bunker Sessions’

Yo La Tengo lanzaban el pasado mes de febrero This Stupid World, decimosexto álbum de su carrera, viene presentado como el más enérgico en años. Casi todas las pistas están basadas en el trío tocando juntos, lo que le da una sensación de inmediatez continua. El tiempo sigue avanzando y las cosas siguen cambiando, pero eso no impide que el grupo pueda contraatacar. Llevan casi cuatro décadas en su carrera y hasta el momento siguen imponiéndose.

Lo estuvieron presentando la pasada primavera en nuestro país, dando una lección de clase y trayendo de vuelta muchos de sus clásicos. Ahora, la banda de Georgia Hubley, Ira Kaplan y James McNew vuelve a la actualidad con el lanzamiento de un nuevo EP, ue recopila interpretaciones en vivo de canciones de este último álbum: «Fallout», «Sinatra Drive Breakdown», «Aselestine» y «Apology Letter», además de esa joya incluida en I Can Hear The Heart Beating As One (1997), «Stockholm Syndrome».

Escucha ‘The Bunker Sessions’ de Yo La Tengo