la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Montesco, N U R, Rey Tristeza, Wet Iguanas, Bailey Lanes, Alba Rox y El Diablo de Shanghai.

Montesco – Nuevo amanecer

Montesco es un grupo de Barcelona que en 2024 publicó uno de los LPs de debut más interesantes de aquel año. Hace unas semanas lanzaron su primer remix oficial, una reinterpretación de la canción «Nuevo Amanecer» de la banda post-punk Autosacramental en colaboración con Adrián Bremmer (Trippin You). El próximo día 20 Montesco cerrarán en la Sala X de Sevilla la gira de presentación de su primer álbum.

N U R – La ciudad no olvida

N U R es el proyecto musical del joven peruano Arturo Paredes, una propuesta de rock alternativo que fusiona géneros en constante proceso de exploración musical. A lo largo de 2025 ha publicado dos EPs: Abysma y Radio_Noche. En este último está incluida la canción «La ciudad no olvida», una metáfora del ciclo eterno entre el cambio y la repetición: la ciudad ruge, exige memoria, derrumba los reinos de papel y se rebela contra el olvido.

Rey Tristeza – Espectacular

Rey Tristeza es un grupo de Zaragoza formado por Fernando (voz, guitarras), Curri (teclados), Carlos (batería), Beto (bajo) y Juan (guitarras). Hace unos meses ya pasaron por nuestra PlayList Emergente para presentarnos su sencillo «Alborada». Hoy vuelven a nuestra lista con «Espectacular», última canción que publican antes de ponerse a preparar el lanzamiento de su primer LP, previsto para 2026.

Wet Iguanas – Turistas

Wet Iguanas es un cuarteto de punk-rock de Barcelona que prepara el lanzamiento de su álbum de debut para principios de 2026. Uno de sus adelantos es «Turistas», una denuncia de la gentrificación y el turismo incontrolado que sufre su ciudad (y otras). La canción llega acompañada de un divertido vídeo en el que el propio grupo se disfraza de turistas para criticar sus costumbres.

Bailey Lanes – Sail my dreams

Bailey Lanes es una cantante y pianista inglesa que está a punto de publicar su primer EP. Un disco del que de momento nos ha adelantado algunos sencillos. El último de ellos, publicado hace unas semanas, es «Sail my dreams». Una canción que refleja la tensión entre la búsqueda de sentido y el desengaño, entre la esperanza y la rendición. Un tema que se presenta acompañado de un poético vídeo.

Alba Rox – Tengo una amiga

Alba Rox es una cantante y compositora canaria conocida por llegar a la final del casting de Operación Triunfo 2025. A principios de diciembre publicó el sencillo «Tengo una amiga». La canción, producida por Javier Auserón (Ant Cosmos), combina pop electrónico íntimo con una narrativa sensible que se basa en experiencias propias y ajenas. El vídeo, en blanco y negro, es obra de Chulapa Films.

El Diablo de Shanghai – On/Off

El Diablo de Shanghai es un grupo barcelonés del que te venimos hablando, en nuestras secciones de EmergentesMZK, desde que publicaron su primer EP a finales de 2020. En 2023 lanzaron su primer álbum, 113 Pasos Adelante en el Ensanche, y ahora están a punto de sacar el segundo. El disco se titulará Testamento y está previsto para febrero de 2026. Allí, seguramente, estará este «On/Off» breve pero contundente, con vídeo grabado en la Sala Maravillas.

