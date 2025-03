La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, nos disponemos a compartir nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de The Cartúns, Tatuaje, Maria Iskariot, Bravo Bravo, Julia de Arco, Nuestra Señora y Lüco.

The Cartúns – Meteor rave

The Cartúns es el proyecto personal del mexicano Luis Armando Pérez. Una banda virtual, al estilo Gorilazz, que practica un rock electrónico con toques de punk y funk. Inicialmente arrancó como un juego centrado en las caricaturas y las animaciones, pero ha evolucionado hacia un proyecto musical. Su último sencillo es «Meteor rave».

Tatuaje – 6 puñales

Tatuaje es un dúo, ahora reconvertido a trío, del que ya te hablamos hace unos meses en nuestra PlayList Emergente. Tras publicar un primer EP en 2023, Malas Decisiones Para Toda La Vida, en 2025 han inaugurado una nueva etapa con tres sencillos. El último de ellos, «6 puñales», hace referencia al miedo, la frustración y la emoción de empezar algo nuevo tras haber tropezado infinidad de veces.

Maria Iskariot – Leugenaar

Maria Iskariot es un grupo belga encabezada por la cantante y guitarrista Helena Cazaerck. Con unos pocos sencillos publicados en 2024 se han convertido en uno de los nombres emergentes europeos más prometedores. «Leugenaar», que significa mentiroso en neerlandés, es el primer single de adelanto de su primer álbum que saldrá con el sello Montgrí. Una canción fresca y urgente que escenifica su actitud punk.

Bravo Bravo – Don’t take me to Rio

Bravo Bravo es un dúo de synthpop formado en 2024, aunque se conocen desde 2012, por Álvaro Segura y Liam Anthony Doherty. El 7 de mayo publicarán un álbum titulado Full Speed, compuesto por 10 canciones de pop sintético y sonido ochentero. Hasta ahora se han lanzado dos sencillos, el último de ellos «Don’t take me to Rio». Las canciones han sido mezcladas y masterizadas por Daniel Finn en el estudio Defsound Zone en Pekín.

Julia de Arco – Impresionantee

Julia de Arco es una joven artista sevillana con una carrera meteórica. Ya ha participado en festivales como Nocturama o Monkey Week, y este verano lo hará en algunos más, todo ello con unos pocos sencillos publicados. El más reciente es «Impresionantee», una canción realizada y producida de forma casera con su iPad.

Nuestra Señora – Autogol

Nuestra Señora es un grupo alicantino formado por tres amigos de Elche que, anteriormente, ya habían coincidido en otros proyectos. Su primer álbum está previsto para mediados de 2025 y se titulará Ejercicios de Supervivencia. Como cuarto avance, el grupo publicó el sencillo «Autogol» hace poco más de un mes. Una canción que habla de autoengañarnos a sabiendas de que lo estamos haciendo.

Lüco – Mírame bien

Lüco es una artista madrileña que fue finalista en los Premios Madroño 2023 y que ya ha actuado en varias salas de la capital. En la actualidad se encuentra presentando una serie de canciones que narran de manera abierta y sincera una historia de desamor y sanación. El segundo capítulo es «Mírame bien» y hace referencia a la fase de la aceptación. El 22 de marzo Lüco estará actuando en la fiesta aniversario de MusicHunters en Maravillas Club.