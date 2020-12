Las mejores caras B e inéditos de Radiohead en ‘Bienvenido a los 90’

El otro día, mientras miraba los discos de Radiohead, me di cuenta que muchas de mis canciones favoritas de su discografía no están en los discos.

Y me hizo recordar la forma tan casual y tan “arcaica” que tenía de conseguir sus singles en los años 90.

En la emisión de hoy os presento mis temas favoritos que acabaron siendo caras b de sus sencillos. (!!!)

Suenan:

01. Yes I am 02. Punchdrunk lovesick singalong 03. The trickster 04. Talk show host 05. Bishops robes 06. Polyethylene (parts 1 & 2) 07. Pearly* 08. A reminder 09. Melatonin 10. Meeting in the aisle 11. How I made my millions 12. Palo alto 13. Man of war 14. Worrywort 15. Fog 16. I am a wicked child 17. I want none of this 18. Down is the new up 19. Go slowly20. Last flowers 21. 4 Minute warning 22. Harry Patch (in memory of) 23. Spectre