Linkin Park – Hybrid Theory 20th anniversary edition (Warner Records)

Para quienes vivimos a temprana edad la eclosión del nu-metal a mediados de los 90, capitaneada por bandas como Korn o Deftones, siendo ambas de las pocas que supieron trascender a un género coyuntural gracias a su inquieta evolución, miramos con cierta desconfianza a la segunda generación de la escena, capitaneada a buen seguro por otras como Linkin Park. Para entonces, el rock alternativo se había convertido en fórmula y, lejos de resultar tan excitante y rico como al inicio de la década, sonaba a producto manufacturado y medido.

La edición 20 aniversario de Hybrid Theory (20), celebérrimo debut de los de Santa Mónica, era la ocasión perfecta para reconciliarme –o no– con esta banda, comprobando si mi recuerdo bastante desafecto hacia ella era legítimo o no. Y la verdad es que ni una cosa ni la otra, porque aunque muchas de sus canciones siguen el mismo patrón en casos como “Runaway”, “Forgotten” o “Pushing me away”, en las que echamos de menos algo más de improvisación o rabia genuina, hoy podemos disfrutar con los singles conocidos en su momento, condenados al ostracismo por mi parte entonces, y que ahora ganan enteros, especialmente “Crawling” o “In the end”.

Un segundo CD recopilado para la ocasión, recoge remixes, caras b y diversas tomas en directo que atestiguan que efectivamente aquel fue su momento. En él encontraremos una variada colección de extras en los que destacan experimentos como el de “It’s goin’ down” o “High voltage”, ese rap sobre bases pseudo-industriales que aunque nos hace añorar lo que hacían Cypress Hill y Rage Against The Machine, reflejan el riesgo que llegaron a asumir por entonces.

Escucha Linkin Park – Hybrid Theory 20th anniversary edition