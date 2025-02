Little Simz comparte ‘Flood’

Little Simz acaba de confirmar los primeros detalles de Lotus, sucesor de No Thank You, uno de los mejores del año en nuestras listas de 2022.

La cantante inglesa nigeriana compartía a principios de año «Hello, Hi» a la que hoy le sigue «Flood» en la que pronuncia sus compases con un gruñido feroz y ronco, un instrumento en sí mismo, cuya forma cambia junto con los implacables ritmos de la pista.

Guiada por la producción inmersiva de Miles Clinton James, “Flood” también une dos voces singulares: su colaborador Obongjayar y el electrizante Moonchild Sanelly. El resultado es una fuerza pura e hipnótica que señala la imparable evolución de Little Simz.

Su sexto álbum, Lotus, se lanzará el 9 de mayo a través de AWAL Recordings.

Escucha ‘Flood’ de Little Simz

Foto: Thibaut Grevet