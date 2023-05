Nuevo disco de M. Ward, ‘Supernatural Thing’

El pasado otoño entrevistábamos a M. Ward a propósito de su gira por nuestro país, quien nos advertía que en 2023 tendría nuevo disco que ya estaba preparando. Dicho y hecho. El cantante norteamericano regresa el próximo 23 de junio con Supernatural Thing, sucesor de Migration Stories (2020) y Think of Spring, una colección de versiones de Billie Holiday.

El álbum cuenta con contribuciones de Neko Case, First Aid Kit, Jim James, Kelly Pratt, Shovels & Rope y Scott McMicken. También incluye dos versiones, una de «I Can’t Give Everything Away» de David Bowie de su último álbum Blackstar y una grabación en vivo de «Story of an Artist» de Daniel Johnston.

Ya podemos escuchar la canción que da título al disco, «Supernatural Thing», un tema alegre impulsado por la guitarra acústica, basada en un mensaje que le llegó a Ward en un sueño nada menos que de Elvis: «Puedes ir a donde quieras».

«Bueno, todas mis canciones dependen en cierta medida de la imaginería de los sueños», dijo Ward en un comunicado de prensa. «Este fue un sueño real que tuve sobre Elvis cuando vino a mí y dijo eso. No sé si está relacionado con la pandemia o no».

Escucha ‘Supernatural Thing’ de M. Ward

Estas serán las canciones de ‘Supernatural Thing’ de M. Ward

01. lifeline

02. too young to die (feat. First Aid Kit)

03. supernatural thing

04. new kerrang (feat. Scott McMicken)

05. dedication hour (feat. Neko Case)

06. i can’t give everything away (feat. Jim James)

07. engine 5 (feat. First Aid Kit)

08. mr. dixon (feat. Shovels & Rope)

09. for good (feat. Kelly Pratt)

10. story of an artist