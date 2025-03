M. Ward nos visitará en mayo para presentar su disco recopilatorio

A mediados del próximo mes de mayo tendremos de gira por nuestro país al estadounidense M. Ward, responsable de una excelente discografía desde finales del pasado siglo.

Será dentro de la gira de apoyo al lanzamiento de For Beginners: The Best of M. Ward, trabajo recopilatorio que reúne las canciones más destacadas de la discografía del artista para el sello Merge Records y que vio la luz el año pasado.

Son cuatro las fechas que de momento se han confirmado y tendrán lugar en las ciudades de Barcelona, Valencia, Granada y Cádiz entre los días 14 y 17 de mayo con la lujosa compañía de Howe Gelb y McKowski.

Los detalles sobre estas fechas son los siguientes:

Miércoles 14 de mayo: Barcelona, Sala Upload – Entradas

Jueves 15 de mayo: Valencia, 16 Toneladas – Entradas

Viernes 16 de mayo: Granada, Centro Cultural Caja GRANADA – Entradas

Sábado 17 de mayo: Cádiz, Edificio Constitución 1812 – Entradas