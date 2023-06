M83, Underworld y Baxter Dury se suman al cartel de Cala Mijas

Cala Mijas regresa a la Costa del Sol para su segunda edición, prometiendo tres días sin fin llenos de música y diversión, con más de 60 artistas que deleitarán a un público proveniente de todos los rincones del planeta.

Las actuaciones de Lil Yachty y slowthai han sido canceladas pero son suplidas con dos nuevas incorporaciones para el viernes 1 de septiembre se suman al cartel: M83 y Underworld. Por un lado, los enigmáticos multiinstrumentistas franceses de M83 nos ofrecerán su synth-pop de ensueño y sus éxitos inolvidables como «Midnight City» o «Outro». Por otro lado, el legendario dúo británico de la electrónica, Underworld, nos llevará a través de sus atemporales éxitos como «Born Slippy», tema principal de la icónica película «Trainspotting» de Danny Boyle, y nos recordará la importancia de mantener viva la llama de la música de baile. Además, el talentoso artista británico Baxter Dury, conocido por su colaboración con artistas como Jarvis Cocker o The White Stripes, nos deleitará con su estilo característico y presentará su nuevo álbum «I Thought I Was Better Than You» en la primera jornada del festival.

Toma nota:

Mijas – España – Costa del Sol

31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2023

Venta en calamijas.com y seetickets.com/es

Bono 180€

Entradas de día 75€

Contacto de prensa:

María Pagola

[email protected]

+34 747 48 56 21

ACID ARAB live

ALVVA

AMAIA

AMYL & THE SNIFFERS

ARCA

ARCADE FIRE

AXEL BOMAN live

BAIUCA

BALLENA

BAXTER DURY

BELLE & SEBASTIAN

THE BLAZE

BUDINO

BUGANVILIA

CALA VENTO

CALL SUPER

CARIÑO

CHARLIE CUNNINGHAM

COMPRO ORO

CORMAC

CUPIDO

DELAPORTE

DUKI

ETHEL CAIN

LA ÉLITE

FLORENCE + THE MACHINE

FOALS

HELENA HAUFF

I. JORDAN

IDLES

JAMES HOLDEN live

JOSÉ GONZÁLEZ ‘VENEER’

JUDELINE

JUICY BAE

JUNIOR BOYS

KETIOV b2b MOXIE

KEVIN KAARL

LORI MEYERS

M83

METRONOMY

MODERAT

NICOLA CRUZ

NIÑOS LUCHANDO

NU GENEA LIVE BAND

OURI live

PABLLO VITTAR

PALMS TRAX

PLAYBACK MARACAS

LA PLAZUELA

PROSUMER

SAOIRSE

THE STROKES

SIOUXSIE

TAMINO

TOM VR

TOPANGA KIDDO

UNDERWORLD

VERA FAUNA

VVV [Trippin’you]

