Madee llegan a Madrid celebrando los 20 años de Orion’s Belt

El pasado 2024 se cumplieron 2o años desde que Madee publicaran Orion’s Belt (Bcore / Cydonia, 2004), su disco más reivindicado. Un trabajo que interpretaron al completo en Barcelona en mayo de 2025 y que ahora llega a Madrid.

Como contaban: El 26 de octubre de 2004 publicamos “Orion’s Belt” a través de los sellos Bcore y Cydonia (nuestro propio sello). Lo presentamos en un precioso concierto que organizamos en la mítica -y desaparecida- sala L’Espai de Barcelona, aquel fue uno de los mejores momentos de nuestra historia. Desde entonces, hemos editado cuatro discos más. Madee es un grupo que ha tenido muchos tiempos muertos debido a las agendas, trabajos, obligaciones y vidas de cada uno, eso nos ha llevado a publicar discos con menos frecuencia de la deseada. Algo que intentamos compensar recientemente publicando y encadenando nuestros tres últimos discos entre 2020 y 2023.

El pasado verano nos reunimos y estuvimos hablando de la posibilidad de hacer algo con motivo del 20º aniversario de «Orion’s Belt”, decidimos juntarnos de nuevo para celebrar las canciones más importantes de nuestra banda. En esta nueva aventura; a Capi, Pep, Ramón, Marc y Adam nos acompaña a la batería nuestro viejo amigo Marc Prim (Seek ‘Em All, Soul Aside, Sargon). El concierto del 22 de mayo en La Nau forma parte de las celebraciones del 35º aniversario de BCore, el sello barcelonés que publicó los siete elepés de Madee. Six Was Nine -nuestra agencia de booking- se encarga de organizar los conciertos del 20º aniversario de “Orion’s Belt”.

Ahora Madee regresan a Madrid después de 11 años de su última visita para hacer lo propio. Será el próximo 17 de enero en la sala Villanos.

Puedes comprar las entradas en este enlace.