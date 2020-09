Madonna prepara su propio biopic

La que se reinventa eternamente ha anunciado que preparará un biopic sobre su vida y obra musical. La del “Vogue” y el “Ray of light” está currándose el guión junto a Diablo Cody, cuyo nombre real es Brook Busey-Hunt, conocida por escribir el de Juno y por el cual ganó el Óscar a Mejor Guión Original allá por 2007. Cierto es que material hay para dar y regalar; ser la diva del pop desde la década de los 80 y uno de los grandes iconos musicales de todos los tiempos no es baladí. Tampoco que haya vendido 335 millones de discos y que ha facturado 1.400 millones de dólares por su historial de conciertos. Sí, en venta de entradas no la supera nadie. De ahí sale un guión como una catedral, claro. Y si encima le unes sus eternas polémicas, sus vídeos hirientes, su chulería puede quedar un proyecto pistonudo. El único pero que le podemos poner es que dice ella que también será la directora. Y ahí nos entra el canguelo. Con lo bien que lo haría un Bryan Singer, un Dexter Fletcher o alguien especializado en musicales tremendos.

Madonna es una artista diez en lo musical, tiene un olfato y una antena para las tendencias como pocas pero un proyecto tal requiere mucho más que todo lo anteriormente citado; hace falta capacidad y visión cinematográfica. En Universal, en vez de decirle un “Ay, reina, tú escribe lo que quieras pero la dirección mejor a otra persona”, pues no, va la Donna Langley, su presidenta, y suelta en un comunicado; “Madonna es el icono supremo, humanitario, artista y rebelde. Con su don singular de crear arte ha dado forma a nuestra cultura de una manera que muy pocos otros lo han hecho” y ya me la tienen subidita y altanera. ¿Ya nadie se acuerda de cuando escribió y dirigió We (2011), drama romántico, por el cual se llevó palos y fracasó en taquilla lo más grande?

En fin, que Dios nos coja confesaos y, bueno, ojalá me tenga que comer mis palabras escritas. Pero quien a hierro mata… Pronto en nuestras pantallas y por si la espera se nos hace larga, un poquito de su música, que siempre viene bien.