Manic Street Preachers – Critical Thinking (Sony)

Es posible que Manic Street Preachers lleven demasiado tiempo sin brillar como acostumbraban en sus épocas doradas, a pesar de ello y conscientes de que su momento pasó, encontraron un equilibrio hace unos años que les mantiene en un más que respetable estatus, que ahora apuntalan con este interesante Critical Thinking.

Puede ser que atrás quedara el punk glamoroso de sus comienzos o la épica contestataria que les hizo triunfar, da igual, los nuevos Manics despliegan una amplia visión de miras entre la rabia y la reflexión, con el Nicky Wire compositor más inspirado en años, dejando en bandeja a sus compañeros James Dean Bradfield y Sean Moore, una notable colección de canciones.

Un conjunto que engancha desde la apertura de esa «Critical Thinking» en la que se pregunta «¿Qué pasó con tu pensamiento crítico?», algo tan arrinconado en los tiempos que más se necesita; en la era del scroll infinito, del alzamiento radical y la estupidez como bandera. Donde también residen nuevos logros como la melódica y efectiva «Decline & Fall«, el pop de «Deleted Scenes» o la nostálgica «Brush Strokes Of Reunion».

Wire se vuelve a poner al frente en la mejor pieza de todas, una redonda y reflexiva «Hiding In Plain Sight» que ya conocimos como single (¿el primer sencillo de Manic Street Preachers con su voz?) en la que anhela volver a estar «enamorado del hombre que solía ser». También enganchan medios tiempos como «People Ruin Paintings» o «Being Baptisted» y sorprende el cariñoso homenaje a Morrissey en «Dear Stephen», justificando el amor a su figura, llenando la letra de guiños a sus canciones («I’ve been the boy with the thorn in his side» / It’s so easy to hate, it takes guts to be kind, to paraphrase one of your heartbreak lines»).

El disco cierra con «OneManMilitia» y otra de esas frases para enmarcar y que define muy bien nuestra admiración por Manic Street Preachers: «No sé de qué estoy a favor, pero sé de qué estoy en contra». Un regreso donde miran a presente, pasado y futuro con la cabeza bien alta.

Escucha Manic Street Preachers – Critical Thinking