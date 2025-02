Bonnie ‘Prince’ Billy – The Purple Bird (No Quarter Records)

Lo que se ha anunciado como el “disco country” de Bonnie ‘Prince’ Billy nos devuelve al de Louisville rodeado de una banda resabiada de músicos expertos en esto de la americana. Junto a Will Oldman tenemos al cantante de country John Anderson, la leyenda del bluegrass Tim O’Brien, y la producción está en las manos de un experto en estas lides, David Ferguson, el cual ha producido a figuras totémicas de este estilo como Johnny Cash, John Prine, o Sturgill Simpson.

La facilidad que tiene nuestro hombre para colaborar con músicos es del todo conocida, así que no es extraño que este sea un paso más en su generosa forma de entender el negocio. Su voz y guitarra a compartido espacio con gente tan diversa como Tortoise, Bitchin Bajas, Matt Sweeney, o Bill Callahan. Una discografía marcada por en todo momento por el hibridaje de estilístico, su integridad artística, y la de entender la creación artística como si de un artesano se tratara.

Los sonidos que deparan este bello The Purple Bird (No Quarter Records, 2025) sigue en la senda trazada ya desde años por Will Oldman. Su gusto por las armonías vocales, y su fijación por transmitir al oyente una cercanía propia de los juglares en tiempos posmmodernos. Su voz, siempre al borde del requiebro, dirige tonadas de gran plasticidad: “London May” es pop macerado en barrica con el acompañamiento a las voces de Brit Taylor, la pedal steel de Russ Pahl adorna los contornos de la hermosa “Boise, Idaho”, la silueta bluegrass hechiza en “Sometimes It’s Hard To Breathe”, y John Anderson acompañándole a las voces en “Downstream” enmarcan una melodía con unos fantásticos arreglos de cuerda. Música en cinemascope.

Un bálsamo en tiempos corrompidos.

