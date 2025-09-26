Miles Kane estrena el single, ‘Without You’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Miles Kane lanza un nuevo avance del que será su nuevo disco, que como te venimos contando llevará por título Sunlight In The Shadows, y saldrá a la venta el próximo 17 de octubre a través de Easy Eye Sound.

La continuación de One Man Band es un disco producido por Dan Auerbach de The Black Keys, que cuenta con la participación de Pat McLaughlin, Daniel Tashian y el baterista de The Black Keys, Patrick Carney.

Auerbach también canta coros y toca en todas las canciones, como parte de un “ejército de guitarras” que incluye a Tom Bukovac, Nick Bockrath (de Cage The Elephant) y Barrie Cadogan(de Little Barrie).

«Without You», su nuevo adelanto, es un tema rockero con guitarras retro, es una canción llena de energía pensada para llenar la pista de baile. «Para mí, la canción es un rock n roll progresivo. Es la gran desconocida del álbum, con ese ambiente oscuro de los 70. Fue una de las primeras canciones que Dan y yo escribimos juntos y todavía conserva esa crudeza».

Escucha ‘Without You’ de Miles Kane