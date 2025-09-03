Otro avance para Miles Kane, ‘I Pray’
Miles Kane regresa con Sunlight In The Shadows, su nuevo álbum en solitario y primer lanzamiento con Easy Eye Sound.
Producido por el ganador del premio GRAMMY Dan Auerbach, con temas coescritos por los compositores ganadores del GRAMMY Daniel Tasjan, Pat McLaughlin, Dan Auerbach y Patrick Carney, el álbum marca una nueva dirección en la siempre cambiante carrera en solitario de Kane.
La continuación de One Man Band es un disco producido por Dan Auerbach de The Black Keys, que cuenta con la participación de Pat McLaughlin, Daniel Tashian y el baterista de The Black Keys, Patrick Carney. Auerbach también canta coros y toca en todas las canciones, como parte de un “ejército de guitarras” que incluye a Tom Bukovac, Nick Bockrath (de Cage The Elephant) y Barrie Cadogan(de Little Barrie).
Otra de sus canciones es «I Pray».