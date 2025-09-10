Mitski llega a los cines con ‘Mitski: The Land’

Mitski estrenará en cines de todo el mundo Mitski: The Land, su primera película de concierto, disponible exclusivamente el 22 de octubre por tiempo limitado. Las entradas para su visionado en España estarán disponibles en su web a partir del próximo 15 de septiembre.

Filmado durante tres noches en el Fox Theatre de Atlanta, el largometraje traslada a la gran pantalla la intensidad y magnetismo de un directo que ha cautivado a cientos de miles de seguidores en todo el planeta. La producción, dirigida por Grant James y mezclada por su colaborador habitual Patrick Hyland, ofrece a los fans la posibilidad de revivir esa experiencia o descubrir por primera vez el poder escénico de la artista.

El filme captura la puesta en escena de la gira The Land Is Inhospitable and So Are We, que pasó por Noches del Botánico, donde Mitski, junto a una banda de siete músicos y con coreografías de Monica Mirabile, despliega un espectáculo cargado de teatralidad. El diseño escénico de Andi Watson, que oscila entre la sobriedad minimalista y la ensoñación visual, refuerza los temas de aislamiento, deseo y conexión humana presentes en sus canciones.