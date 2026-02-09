Mitski tiene nuevo single, ‘I’ll Change For You’

Lo último:
Mitski comparte “I’ll Change For You”, segundo adelanto del que será su próximo álbum Nothing’s About to Happen to Me, que verá la luz el 27 de febrero y dará continuidad al genial The Land Is Inhospitable and So Are We (2023).

Según explicó en un comunicado, el álbum gira en torno a una mujer recluida en una casa descuidada: fuera de ella es una desviada; dentro, es libre. “I’ll Change For You” profundiza en ese relato desde un tono más íntimo y melancólico, mostrando a una protagonista que encuentra una forma de libertad en su aislamiento, en contraste con la energía frenética y hostil de “Where’s My Phone?”, su anterior single.

Bajo esa aparente calma surge, sin embargo, el deseo de cambiar para ser amada, una tensión central del disco.

Escucha ‘I’ll Change For You’ de Mitski

