Morrissey desvela los detalles de su nuevo disco: You’re Right, It’s Time

Morrissey desveló el misterio y ya sabemos que su nuevo disco, suponemos de publicación próxima, será finalmente You’re Right, It’s Time, que llegará seis años después de I Am Not A Dog On a Chain (2020, BMG).

Estamos ante el que será decimocuarto álbum en solitario del cantante británico, grabado entre enero y febrero de 2023 en los estudios La Fabrique, en Saint-Rémy (Francia), con Joe Chiccarelli como productor, en su quinta colaboración conjunta. Un disco se realizó al margen de cualquier contrato discográfico, tras la ruptura con Capitol Records. En febrero de 2023, Morrissey confirmó que el álbum estaba terminado y lo ofreció abiertamente a sellos interesados en distribuirlo.

Por tanto, no estamos ante el esperado y anunciado Bonfire Of The Teenagers, sino a la nueva versión de Without music the world dies, que como aclaró a finales de 2024, el proyecto ha sido profundamente revisado: parte del material se descartó y se grabaron nuevas canciones en Francia y el álbum adoptó este nuevo título.

El disco como anuncia en su página web, será editado por SIRE y ya conocemos su lista de canciones definitiva, que incluye una versión de «Amazon» de Roxy Music.

Algunas de sus canciones ya han sido estrenadas en directo, como «The Night Pop Dropped» y «Notre-Dame» :

Estas serán las canciones de ‘You’re Right, It’s Time’

«The Monsters Of Pig Alley»

«Headache»

«Make-Up Is A Lie»

«The Night Pop Dropped»

«You’re Right, It’s Time»

«Kerching Kerching»

«Zoom Zoom The Little Boy»

«Lester Bangs»

«Boulevard»

«Many Icebergs Ago»

«Amazona»

«Notre-Dame»

Próximos conciertos de Morrissey

JUEVES 12 DE MARZO – VALENCIA (PALAU DE LES ARTS)

SÁBADO 14 DE MARZO – ZARAGOZA (AUDITORIO DE ZARAGOZA)

LUNES 16 DE MARZO – SEVILLA (CARTUJA CENTER)

A la venta en la web de Primavera Sound.