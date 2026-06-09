Música Al Raso concluye su nueva edición con Ralphie Choo, shego, Maria Arnal y más

Música Al Raso concluye su edición de 2026 esta misma semana, tras arrancar hace quince días con la programación que tuvo lugar en la plaza San Bruno, esa que puso el foco en la raíz, el folclore y los discursos contemporáneos con actuaciones de figuras como Silvana Estrada, una de las voces latinoamericanas más reconocidas del momento; el flamenco experimental de Cristian de Moret; o la mirada rural y reivindicativa de Bewis de la Rosa.

Junto a estas propuestas, se proyectó el talento aragonés con artistas como Ixeya, L’ Asia & Conscious Vibes Band o Aarón Jiménez “El Cherry” Trío, reforzando uno de los objetivos históricos del festival: impulsar la proyección de músicos locales.

El evento gratuito concluye esta semana en el Jardín de Invierno, donde se concentrarán algunos de los nombres más relevantes de la escena actual. El jueves 11 de junio es el turno de Ralphie Choo, es una de las figuras más singulares del nuevo pop experimental en España. Su propuesta no se ajusta a un género único: opera en una zona híbrida donde conviven R&B deconstruido, electrónica de cámara, referencias urbanas y una escritura muy fragmentada, casi impresionista.

Su debut SUPERNOVA lo consolidó como un artista con lenguaje propio, más cercano a la lógica del collage sonoro que a la canción tradicional.

Lu Demie se mueve en un territorio más difuso. Su identidad artística se apoya en la sensibilidad melódica y en una producción de corte íntimo, con especial atención al clima emocional y al uso de espacios sonoros contenidos.

El viernes 12 de junio es el día de las guitarras, con las renovadas shego, que llegan convertidas en cuarteto con los refuerzos de Irenegarry a la guitarra y Elena Sabio (Vicente Calderón) a la batería y con canciones nuevas, como las que contiene el reciente MIAU. Habrá guitarras directas, actitud punk-pop y letras que oscilan entre lo cotidiano y lo corrosivo.

A su lado los madrileños Camellos, que se sitúan en una línea similar pero con una personalidad más inclinada hacia el costumbrismo y el sarcasmo. Indie rock con pulso seco, estructuras sencillas y letras que funcionan casi como crónicas urbanas con ironía y desencanto.

La combinación de ambas bandas construye una noche de indie guitarrero de alta tensión generacional: energía directa, humor ácido y retrato generacional sin filtros.

El doblete del sábado 13 de junio unirá a Bostich & Fussible, uno de los proyectos más influyentes de la electrónica latinoamericana contemporánea con la genial Maria Arnal. Los primeros, surgidos de la fusión entre norteño y techno (de ahí “Nortec”), su propuesta combina patrones de música de banda sinaloense y norteña con estructuras de club, techno y electrónica de gran formato. En formato full band, el proyecto se expande hacia una experiencia casi orquestal y de directo masivo.

Por su lado, Maria Arnal es una de las voces más importantes de la nueva música de raíz ibérica reinterpretada desde la experimentación. Su trabajo más reciente, AMA da buena muestra de ello.

Toma nota de la programación de Música al Raso en el Jardín de Invierno

11 de junio, 21:00 h. Ralphie Choo + Lu Demie

12 de junio, 21:00 h. Shego + Camellos

13 de junio, 21:30 h. Nortec: Bostich & Fussible (full band) + Maria Arnal