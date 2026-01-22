Nacho Vegas a lo cantante melódico de los 70 en ‘Mi pequeña bestia’
Nacho Vegas publica mañana Vidas Semipreciosas, un trabajo producido por Hans Laguna, Cristian Pallejà, Ferran Resines y el propio Nacho Vegas y masterizado por Javier Roldán de Vacuum Master.
El sucesor de Mundos Inmóviles Derrumbándose (2022, Oso Polita) se presenta como un trabajo más ecléctico y luminoso, con diferentes caras y sensibilidades. Ya hemos podido comprobarlo en esa certera «Alivio» que se plantea si no es este consecuencia del placer, o en «Los Asombros», un tema que pone el foco en las pequeñas cosas, las semipreciosas; las que verdaderamente guardan lo más profundo de nuestra manera de estar en el mundo.
Ahora llega «Mi pequeña bestia», una canción de amor con envolturas de pop melódico de los 70, que abre el abanico de referencias del asturiano para el que será su noveno disco en solitario.
Escucha ‘Mi pequeña bestia’ de Nacho Vegas
Toma nota de la gira de Nacho Vegas
MIERES, Centro Cultural
30 de enero de 2026
L’INFIESTU, La Benéfica
31 de enero de 2026
DONOSTIA, Victoria Eugenia
6 de febrero de 2026
LEÓN, Espacio Vías
13 de febrero de 2026
SANTIAGO, Sala Capitol
14 de febrero de 2026
SEVILLA, Sala Custom (Insólito)
19 de febrero de 2026
CÓRDOBA, Sala Impala
20 de febrero de 2026
GRANADA, Sala Aliatar
21 de febrero de 2026
VALENCIA, Palau Alameda
26 de febrero de 2026
REUS, Teatre Fortuny (Festival Accents)
28 de febrero de 2026
BADAJOZ, Teatro López Ayala
10 de abril de 2026
CÁCERES, Gran Teatro de Cáceres
11 de abril de 2026
VALLADOLID, Teatro Carrión (Aniversario Colectivo Laika)
18 de abril de 2026
MADRID, La Riviera
23 de abril de 2026
BILBO, Kafe Antzokia
15 de mayo de 2026
VITORIA – GASTEIZ, Jimmy Jazz
16 de mayo de 2026
PAMPLONA – IRUÑA, Zentral
28 de mayo de 2026
ZARAGOZA, Sala Oasis
29 de mayo de 2026
BARCELONA, Sala Apolo 1
30 de mayo de 2026
MÁLAGA, Teatro Cervantes
24 de junio 2026
A la venta en este enlace.