Nacho Vegas comparte nuevo tema, ‘Los Asombros’

Nacho Vegas vuelve con un nuevo álbum que llega con el título de Vidas Semipreciosas, un trabajo producido por Hans Laguna, Cristian Pallejà, Ferran Resines y el propio Nacho Vegas y masterizado por Javier Roldán de Vacuum Master.

La continuación de Mundos Inmóviles Derrumbándose (2022, Oso Polita) verá la luz en enero de 2026 y ha venido anticipada por «Alivio», a la que ahora sigue «Los Asombros», un tema que pone el foco en las pequeñas cosas, las semipreciosas; las que verdaderamente guardan lo más profundo de nuestra manera de estar en el mundo.

Inspirada en un poema de Mary Oliver —»Instrucciones para vivir una vida: Presta atención. / Asómbrate. / Cuéntalo.»—, la canción funciona como una delicada guía para transitar la vida con curiosidad y emoción, sin grandilocuencias, pero con una intensidad que acompaña y transforma. Así, el asturiano canta al asombro como una forma de resistencia ante la inercia y la rutina, todo ello abrazado por una nueva portada de Candela Sierra, Premio Nacional del cómic 2025.

«Los Asombros» llega acompañada de un videoclip intimista dirigido por Sofía Castañón, que nos muestra a un Nacho Vegas más cotidiano a través de una estética contenida y, a su vez, cargada de simbolismo.

Escucha ‘Los Asombros’ de Nacho Vegas

Toma nota de la gira de Nacho Vegas

MIERES, Centro Cultural

30 de enero de 2026

L’INFIESTU, La Benéfica

31 de enero de 2026

DONOSTIA, Victoria Eugenia

6 de febrero de 2026

LEÓN, Espacio Vías

13 de febrero de 2026

SANTIAGO, Sala Capitol

14 de febrero de 2026

SEVILLA, Sala Custom (Insólito)

19 de febrero de 2026

CÓRDOBA, Sala Impala

20 de febrero de 2026

GRANADA, Sala Aliatar

21 de febrero de 2026

VALENCIA, Palau Alameda

26 de febrero de 2026

REUS, Teatre Fortuny (Festival Accents)

28 de febrero de 2026

BADAJOZ, Teatro López Ayala

10 de abril de 2026

CÁCERES, Gran Teatro de Cáceres

11 de abril de 2026

VALLADOLID, Teatro Carrión (Aniversario Colectivo Laika)

18 de abril de 2026

MADRID, La Riviera

23 de abril de 2026

BILBO, Kafe Antzokia

15 de mayo de 2026

VITORIA – GASTEIZ, Jimmy Jazz

16 de mayo de 2026

PAMPLONA – IRUÑA, Zentral

28 de mayo de 2026

ZARAGOZA, Sala Oasis

29 de mayo de 2026

BARCELONA, Sala Apolo 1

30 de mayo de 2026

MÁLAGA, Teatro Cervantes

24 de junio 2026

A la venta en este enlace.