Nacho Vegas anuncia gira y da más datos de su nuevo disco
Nacho Vegas avanzaba hace pocos días la primera canción del que será su nuevo disco, «Alivio», que formará parte de un álbum que llega con el título de Vidas Semipreciosas,
Hoy conocemos igualmente que la continuación de Mundos Inmóviles Derrumbándose (2022, Oso Polita) verá la luz en enero de 2026. Un trabajo producido por Hans Laguna, Cristian Pallejà, Ferran Resines y el propio Nacho Vegas y masterizado por Javier Roldán de Vacuum Master.
Manu Molina será una vez más el encargado de acompañar a Nacho a la batería, al igual que el polifacético guitarrista Joseba Irazoki, quien ya no será el único vasco de la formación, a la que se suma Miren Narbaiza a la guitarra y los coros. También repiten compañeros como Hans Laguna y Ferran Resines, sus co-productores desde que cambió su formación de estudio y directo tras la gira Violética.
Toma nota de las primeras fechas de Nacho Vegas
MIERES, Centro Cultural
30 de enero de 2026
L’INFIESTU, La Benéfica
31 de enero de 2026
DONOSTIA, Victoria Eugenia
6 de febrero de 2026
LEÓN, Espacio Vías
13 de febrero de 2026
SANTIAGO, Sala Capitol
14 de febrero de 2026
SEVILLA, Sala Custom (Insólito)
19 de febrero de 2026
CÓRDOBA, Sala Impala
20 de febrero de 2026
GRANADA, Sala Aliatar
21 de febrero de 2026
VALENCIA, Palau Alameda
26 de febrero de 2026
REUS, Teatre Fortuny (Festival Accents)
28 de febrero de 2026
BADAJOZ, Teatro López Ayala
10 de abril de 2026
CÁCERES, Gran Teatro de Cáceres
11 de abril de 2026
VALLADOLID, Teatro Carrión (Aniversario Colectivo Laika)
18 de abril de 2026
MADRID, La Riviera
23 de abril de 2026
BILBO, Kafe Antzokia
15 de mayo de 2026
VITORIA – GASTEIZ, Jimmy Jazz
16 de mayo de 2026
PAMPLONA – IRUÑA, Zentral
28 de mayo de 2026
ZARAGOZA, Sala Oasis
29 de mayo de 2026
BARCELONA, Sala Apolo 1
30 de mayo de 2026
MÁLAGA, Teatro Cervantes
24 de junio 2026
Las entradas estarán disponibles el jueves 25 de septiembre a partir de las 11:00h