Nacho Vegas anuncia gira y da más datos de su nuevo disco

Nacho Vegas avanzaba hace pocos días la primera canción del que será su nuevo disco, «Alivio», que formará parte de un álbum que llega con el título de Vidas Semipreciosas,

Hoy conocemos igualmente que la continuación de Mundos Inmóviles Derrumbándose (2022, Oso Polita) verá la luz en enero de 2026. Un trabajo producido por Hans Laguna, Cristian Pallejà, Ferran Resines y el propio Nacho Vegas y masterizado por Javier Roldán de Vacuum Master.

Manu Molina será una vez más el encargado de acompañar a Nacho a la batería, al igual que el polifacético guitarrista Joseba Irazoki, quien ya no será el único vasco de la formación, a la que se suma Miren Narbaiza a la guitarra y los coros. También repiten compañeros como Hans Laguna y Ferran Resines, sus co-productores desde que cambió su formación de estudio y directo tras la gira Violética.

Toma nota de las primeras fechas de Nacho Vegas

MIERES, Centro Cultural

30 de enero de 2026

L’INFIESTU, La Benéfica

31 de enero de 2026

DONOSTIA, Victoria Eugenia

6 de febrero de 2026

LEÓN, Espacio Vías

13 de febrero de 2026

SANTIAGO, Sala Capitol

14 de febrero de 2026

SEVILLA, Sala Custom (Insólito)

19 de febrero de 2026

CÓRDOBA, Sala Impala

20 de febrero de 2026

GRANADA, Sala Aliatar

21 de febrero de 2026

VALENCIA, Palau Alameda

26 de febrero de 2026

REUS, Teatre Fortuny (Festival Accents)

28 de febrero de 2026

BADAJOZ, Teatro López Ayala

10 de abril de 2026

CÁCERES, Gran Teatro de Cáceres

11 de abril de 2026

VALLADOLID, Teatro Carrión (Aniversario Colectivo Laika)

18 de abril de 2026

MADRID, La Riviera

23 de abril de 2026

BILBO, Kafe Antzokia

15 de mayo de 2026

VITORIA – GASTEIZ, Jimmy Jazz

16 de mayo de 2026

PAMPLONA – IRUÑA, Zentral

28 de mayo de 2026

ZARAGOZA, Sala Oasis

29 de mayo de 2026

BARCELONA, Sala Apolo 1

30 de mayo de 2026

MÁLAGA, Teatro Cervantes

24 de junio 2026

Las entradas estarán disponibles el jueves 25 de septiembre a partir de las 11:00h