Nacho Vegas – Vidas Semipreciosas (Oso Polita)

Tendrá que pasar tiempo para poder valorar la aportación de Nacho Vegas a nuestra cultura. Más allá de haber logrado atraer a toda una generación seducida por el imaginario indie hacia la canción de autor, su papel como catalizador del compromiso político desde la música, se antoja más importante que nunca.

Vidas Semipreciosas llega en el momento preciso para seguir ampliando la visión de Mundos Inmóviles Derrumbándose (2022), para recordarnos cómo nuestra condición humana y nuestras luchas colectivas sirven como palanca de resistencia. Estamos ante su disco más accesible y también ante el más necesario. Una especie de arenga construida desde la trinchera de los afectos, donde lo cotidiano, lo combativo y lo vulnerable conviven desde esa «Alivio» que abre y marca el camino: «Quizás cualquier placer sea un alivio«, un mantra de William Burroughs que funciona como hilo conductor y semilla conceptual que pone frente al espejo a un mundo que busca la sonrisa constante, alertando de la necesidad de esos pequeños paréntesis para reencontrarnos con nosotros mismos y con quienes queremos.

Pronto, la conciencia de clase irrumpe en «Fíu» (hijo en asturiano), una pieza dedicada a su madre Cristina Vegas; un canto antifascista que convierte lo íntimo en político y se agarra a la raíz con orgullo. Tras el interludio de «Javitxu», uno de los Seis de Zaragoza que pasó año y medio en prisión por manifestarse contra un mitin de Vox, llega un volantazo hacia el Vegas más accesible. Ese que asoma en la bonita «Mi Pequeña Bestia», donde se disfraza de cantante melódico de los 70 o el que nos zarandea en «Llueven Moscas»: «deja ya de lloriquear, afuera hay diez mil jardines por explorar. Todo cambia de color, le dicen asombro y se pronuncia amor».

Esos Nachos de los que hemos hablado en tantas ocasiones: el del «yo» y el del «nosotros», se funden en un trabajo con el que se reconcilian todas sus voces. El íntimo de «Piedras semipreciosas», corazón conceptual del disco que al contrario del consuelo que buscaba “Alivio”, mira lo cotidiano como objeto de valor afectivo; el que nos alerta que vivimos en «Tiempos de lobos» reflexionando desde la fragilidad o el evocador de «Los asombros», canción inspirada en el verso de Mary Oliver «prestar atención, asombrarse, contarlo», que nos anima a habitar la vida luchando contra la inercia y la rutina.

Punto y aparte está ese prodigio lírico que es «Deslenguarte», una pirueta de anticlericalismo juguetón y punk, que incluye un divertido diálogo con Albert Plá. Una oda al «mecagoendios» repetido más de cuarenta veces, que transforma la blasfemia en ariete contra la ley, el rey o los mafiosos con toga de juez… dando voz a todos los silenciados, porque «aún hay más gritos que ahogados».

La parte final enlaza tres temas en asturiano, «Les Ales», versión de «Txo­ria txori» de Mikel Laboa, todo un canto a la libertad en la voz de un pájaro que ama volar; esa «Seis Pardales», homenaje a las Seis de Suiza (seis sindicalistas de la CNT condenadas por protestar contra la pastelería La Suiza, en Gijón, en defensa de una trabajadora embarazada que denunció abusos laborales) donde aparece acompañado por Rodrigo Cuevas y L-R, y la despedida de «L’acabose», que nos recuerda que aún quedan muchas vidas y cosas, todas semipreciosas, que merecen ser contadas y cantadas.

