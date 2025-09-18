Nacho Vegas está de vuelta con ‘Alivio’

Nacho Vegas está de vuelta con el primer adelanto de lo que será su nuevo disco. «Alivio» es la primera canción que conocemos del álbum que sigue al que fuera Mundos Inmóviles Derrumbándose (2022, Oso Polita).

Un trabajo producido por Hans Laguna, Cristian Pallejà, Ferran Resines y el propio Nacho Vegas y masterizado por Javier Roldán de Vacuum Master del que ya conocemos un tema luminoso con una letra reflexiona sobre la fragilidad y contradicciones de la condición humana frente al paso implacable del tiempo.

El asturiano regresa junto a sus habituales Julianne Heineman, Joseba Irazoki, Hans Laguna, Manu Molina y Ferrán Resines, además del violín de Joan Gerard Torredeflot con una canción que nos habla de lo poco que somos y, sin embargo, de cuánto dañamos, odiamos o intentamos, como si viviéramos siempre en un pulso perdido de antemano contra lo inevitable.

Como cuenta: Hoy emprendemos un nuevo camino, y para que nadie se pierda vamos a ir dejando un rastro de piedrecitas semipreciosas. Esta primera se llama “Alivio” y es una malaquita. ¿Conocéis esa semipreciosura? Si la buscáis hallaréis el mineral que presenta la gama de verdes más increíblemente maravillosa que este mundo puede esconder bajo su superficie.

Hay una persona en mi vida que dice que mis ojos son del color de la malaquita, pero eso es solo porque me quiere mucho (y yo a ella también).

Perdón, que me voy por las rocas. Estaba hablando de nuestra nueva canción, “Alivio”. Mi deseo es que escucharla os proporcione un placer que pueda aliviaros de las cosas feas que pululan por nuestras vidas imperfectas y semipreciosas.

Tal vez no entendáis nada; volved a escucharla y luego me contáis. A mí solo se me ocurre añadir una frase que tendría que haber formado parte de la canción pero que por alguna extraña razón quedó fuera: “Con lo poco que somos, lo mucho que nos necesitamos”.

Este primer adelanto viene acompañado de un vídeo dirigido por Jordi Santos.

Escucha ‘Alivio’ de Nacho Vegas