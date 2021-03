Nuevo vídeo de Amann & The Wayward Sons

Amann & The Wayward Sons, la banda bilbaína liderada por Pablo Amann, han presentado estos días su vídeo del single “Under Pouring Rain”. Se trata de un nuevo adelanto del que será su próximo álbum después de que hace unos meses nos presentaran “Feel it in my bones”.

La nueva canción de Amann & The Wayward Sons viene acompañada de un vídeo clip que profundiza de nuevo en lo humano y en las circunstancias extraordinarias que nos ha tocado vivir con la pandemia. Corte musical con un sonido robusto, contundente y con guitarras muy sólidas que pueden transportarte a atmósferas del estilo de Gary Clark Jr. o Tyler Bryant & the Shakedown. La historia reflejada en el vídeo es la que ya conocemos: estamos encerrados entre cuatro paredes, metidos de lleno en una tormenta a la que cuesta ver el final, pero siempre encontramos algo a lo que aferrarnos y que nos ayuda a mantener la paz y la cordura en tiempos convulsos. Es el tema de la canción “Under Pouring Rain”, y el vídeo refleja esas sensaciones en un angustioso blanco y negro. La producción ha estado a cargo de Yei Phillip.