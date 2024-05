Paul Weller – 66 (Solid Bon Productions / Polydor)

Paul Weller se marca un Adele con su nuevo trabajo y lo titula con los años que acaba de cumplir, acompañándolo de una icónica portada del legendario diseñador Peter Blake. El Modfather abandona la senda de exploración de los últimos años de su carrera, en los que ha estado buscando nuevos caminos por diversos terrenos y vuelve a uno que nos es familiar.

Su decimoséptimo disco en solitario, sucesor de Fat Pop (Volume 1), es un trabajo introspectivo en el va un paso más allá, haciéndose acompañar de artistas de renombre como Noel Gallagher, Bobby Gillespie o Suggs (Madness), Dr. Robert (The Blow Monkeys), Richard Hawley, Steve Brooks y Max Beesley. Una obra con un marcado regusto a los 60 y los 70, donde el que fuera líder de The Jam y The Style Council, se apoya en Erland Cooper y el dúo White Label, el productor y artista francés Christophe Vaillant (Le Superhomard) y el trío de Brooklyn, Say She She.

Temas que nacieron en 2021 y terminaron puliéndose hasta llegar a este resultado, entre lo barroco y lo confesional. Un variado, elegante y muy disfrutable disco donde pasa de baladas psicodélicas como «Flying Fish», suaves («Ship of Fools») o conmovedoras como esa «I Woke Up» entre las cuerdas y la steel guitar de Hawley, al rock directo de «Jumble Queen» -con el mayor de los Gallagher-, y al añejo de «Soul Wandering» junto a un Gillespie en las mismas coordenadas de su entrega junto a Jehnny Beth.

Se acerca a The Style Council en esas joyas de sophistipop llamadas «My Best Friend’s Coat», «Nothing» y «A Glimpse of You», se pone el disfraz de crooner en una majestuosa «Rise Up Singing» que parece escrita por Burt Bacharach, y nos termina de ganar con las cuerdas y los vientos de «Burn Out». Bendita madurez.

