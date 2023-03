Pavement, nuevo cabeza de cartel de Bilbao BBK Live

El festival Bilbao BBK Live 2023 ya tiene su cartel completo. El evento se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de julio en la montaña de Kobetamendi, en el corazón de Bilbao. Algunos de los artistas que encabezan el cartel son Arctic Monkeys, Florence + The Machine, The Chemical Brothers, Phoenix y Pavement, quienes prometen transportar a los asistentes a través de la música indie de los noventa y los 2000s.

La jornada inaugural contará con la presencia de artistas como Florence + The Machine, The Chemical Brothers, Fever Ray, M83, Arca, Desire, Ry X, Friolento, Alex Serra & Totidub, Art School Girlfriend, eee gee, Faxu, Txopet, Playback Maracas, Colectivo Da Silva y Bengo. El viernes estará encabezado por Pavement y Phoenix, quienes estarán acompañados por Róisín Murphy, Daniel Avery, The Blaze, Jamie xx, Duki, Nanpa Básico, The Murder Capital y Tinariwen. Además, el talento nacional también estará presente con artistas como Morgan, La Élite, Baiuca y Cala Vento, Albany, La Plazuela, Dudi, Maria Escarmiento, Dadabe y Rüdiger.

La traca final del festival será liderada por Arctic Monkeys, quienes estarán acompañados por Idles, Röyksopp, Love of Lesbian y 070 Shake, entre otros artistas. Las guitarras tendrán un papel destacado en esta jornada, con bandas como La Paloma, Menta, The Lathums, Arde Bogotá y Merina Gris. La escena urbana también estará representada por artistas como Judeline, Hofe x 4:40, Rojuu y Ben Yart, mientras que Eneritz Furyak llevará los sonidos post folk desde Irún.

Cartel por días Bilbao BBK Live

Abonos para Bilbao BBK Live

6, 7, 8 julio 2023

Kobetamendi, Bilbao

Bono: 175€ *Precio promocional hasta el 9 de marzo

Entradas de día: 70€ – a la venta a partir del 9 de marzo

Venta en bilbaobbklive.com y seetickets.com/es