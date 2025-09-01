Pet Shop Boys editan en vinilo la banda sonora de Battleship Potemkin

Para conmemorar los 100 años de Battleship Potemkin, la mítica película muda de Sergei Eisenstein, Pet Shop Boys anuncian su edición en vinilo.

La obra original de Eisenstein, estrenada en 1925 y basada en el motín naval de 1905, es considerada un hito revolucionario tanto por su fuerza narrativa como por la perfección de su montaje, con escenas icónicas como la masacre en la Escalera de Odessa, que aún conserva un impacto devastador. En 2005 se lanzó la banda sonora compuesta por Neil Tennant y Chris Lowe.

Ahora llega por primera vez en CD remasterizado y en doble vinilo a través de Parlophone Records. Una partitura concebida junto a la Dresdner Sinfoniker bajo la dirección de Jonathan Stockhammer y con orquestaciones de Torsten Rasch, que fue presentada en 2004 en Trafalgar Square ante unas 25.000 personas.

Desde entonces, la música ha acompañado la proyección de la película en importantes ciudades europeas y en espacios singulares como el astillero Swan Hunter en Wallsend en 2006.

La nueva edición de de Pet Shop Boys sale a la venta el 5 de septiembre.