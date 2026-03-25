Please: Cuando Pet Shop Boys inventaron el futuro del pop

Un 24 de marzo de 1986 llegaba a las tiendas del Reino Unido un disco que cambiaría para siempre la historia del pop electrónico. Please, de Pet Shop Boys se publicaba sin hacer demasiado ruido, con la quietud habitual de los por entonces desconocidos Neil Tennant y Chris Lowe. Cuatro décadas después son el dúo más exitoso de la historia de la música británica, con más de 50 millones de discos vendidos y 60 singles lanzados en cinco décadas diferentes.

La historia del grupo comienza en una tienda de música. En agosto de 1981, Tennant (periodista de Smash Hits) y Lowe (estudiante de arquitectura) buscaban cables para sintetizador y cruzaron algunas palabras. Compartían la misma pasión por el italodisco, el hip-hop americano y la música electrónica de pioneros como Kraftwerk. Pronto decidieron unir sus talentos y montaron un proyecto musical bautizado en un principio West End, antes de dar con un nombre que sonara más a grupo de rap: Pet Shop Boys, en honor a unos amigos que tenían una tienda de mascotas.

Un viaje de Tennant hasta Nueva York para entrevistar a Sting les cambió la vida: allí conoció a Bobby Orlando, productor de culto del underground dance. Fascinado por la interminable sucesión de temas disco con su nombre, vio la oportunidad de grabar juntos, y Bobby ‘O’, al parecer, también estaba entusiasmado por trabajar con unas personas reales, en lugar de con uno de sus muchos seudónimos y grupos prefabricados que le encomendaban.

En sus sesiones neoyorquinas grabaron una docena de temas, incluidas las versiones iniciales de “West End Girls”, “Opportunities (Let’s Make Lots of Money)” o “It’s a Sin”. Aquella primera “West End Girls” (1984) logró cierta repercusión en clubes estadounidenses, anticipando el éxito posterior, aunque todavía lejos de la sofisticación pop que definiría al grupo.

Sin embargo, la relación creativa pronto mostró fricciones. Aunque Orlando fue clave como primer productor del dúo, su enfoque más crudo y orientado al club no terminaba de encajar con la ambición melódica y conceptual de Tennant y Chris Lowe. Tras largas negociaciones, en 1985 rompieron su vínculo contractual, no sin que Orlando conservara derechos económicos sobre aquellas grabaciones.

Ya liberados ficharon por EMI, apostaron por el productor Stephen Hague, un nombre poco conocido entonces, con créditos en discos de Siouxsie and the Banshees, Malcolm McLaren y Public Image Ltd. La discográfica quería a Stock, Aitken & Waterman pero se mantuvieron firmes y salieron ganando. Hague apostó por un enfoque más sofisticado: ralentizó tempos, introdujo arreglos más atmosféricos y dio prioridad a la narrativa de las canciones.

Cambió el concepto de “West End Girls” y construyó una atmósfera cinematográfica que hacía olvidar su origen más inspirado en “The Message” de Grandmaster Flash.

Please se grabó en diez semanas en los estudios Advision de Londres y, escuchado de principio a fin, funciona como un álbum conceptual. Hague apostó por capas sintéticas, texturas ricas y cierto aire melancólico, lo que aportó profundidad a unas canciones que, en manos de Orlando, habían sido más funcionales para la pista de baile.

Se construyó una secuencia de canciones que trazaba un arco narrativo que partía de la huida del hogar en “Two Divided by Zero”, a la desorientación urbana de “West End Girls”; la ambición cínica de “Opportunities”; el flechazo de “Love Comes Quickly”; el aburguesamiento en “Suburbia”; la euforia nocturna de “Tonight Is Forever” y la violencia de la ciudad, el sexo sin amor o la soledad. Una vida entera en cuarenta minutos de synth-pop impecable.

El impacto fue inmediato y masivo. Please entró en el número 3 en el UK Albums Chart y alcanzó el número 7 en el Billboard 200 estadounidense, siendo el único álbum del dúo en obtener la certificación de platino en Estados Unidos. “West End Girls” llegó al número uno en el Hot 100 la semana del 10 de mayo de 1986, desplazando al pop de estadio más convencional de su época. La crítica fue desigual, pero los clubes de todo el mundo se rindieron al poderío de “Suburbia”, “Opportunities” y “West End Girls”. Tennant había escrito sobre la conciencia de clase, la codicia thatcheriana y la soledad urbana, creándole un envoltorio de pop irresistible.

Please: Algo más que un debut

En el tiempo transcurrido desde su lanzamiento, Pet Shop Boys se han transformado y experimentado con diversos medios artísticos, y cada una de estas facetas tiene sus raíces en Please. Ya sea disco neoyorquino, house italiano, pop clásico, melancolía sutil, eurotrash vibrante, himnos gays, electrónica experimental, ópera rock o incluso la atmósfera peculiar de una incursión en el ballet, todos los caminos conducen a Please.

Su legado se proyecta sobre décadas de música y artistas que han bebido de sus aguas, no fue un espejismo ni un debut sin más, fue el primer capítulo de cuatro décadas y obras mayúsculas como Actually (1987), Introspective (1988), Behaviour (1990), Very (1993), Yes (2009) o el nada desdeñable Nonetheless (2024).

Escucha ‘Please’ de Pet Shop Boys