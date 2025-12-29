Pirineos Sur arranca con José González, Suede, Nacho Vegas y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Pirineos Sur celebrará su XXXIII edición entre el 9 y el 26 de julio en el emblemático escenario flotante de Lanuza, consolidándose como uno de los festivales más veteranos y singulares del país.

Entre las primeras confirmaciones destacan nombres como José González, Suede, Nacho Vegas, Rufus Wainwright, Carlos Ares, Valeria Castro, La M.O.D.A., y Sanguijuelas del Guadiana.

La apertura contará con los estrenos en Lanuza de José González y Rufus Wainwright, seguidos por el esperado regreso del britpop de Suede junto a Nacho Vegas con su nuevo disco. Bomba Estéreo cerrará el primer fin de semana con su directo expansivo, mientras que el segundo reunirá a algunas de las voces más reconocibles del indie y el pop reciente, como La M.O.D.A., Dani Fernández, Hens y Sanguijuelas del Guadiana, confirmando el carácter ecléctico y generacional del festival. La recta final traerá a Carlos Ares y Valeria Castro como exponentes del nuevo pop alternativo, antes de un cierre festivo a cargo de ETS y La Fúmiga. Más allá de la música,

Pirineos Sur vuelve a subrayar su identidad como experiencia cultural ligada al paisaje y al territorio, una idea reforzada también en el diseño del cartel de 2026, que sitúa el escenario flotante y su entorno natural como auténticos protagonistas. Un festival que se vive concierto a concierto y que mantiene intacta su singularidad tres décadas después.

Toma nota del primer avance del festival:

Las entradas ya están a la venta en la web del festival

