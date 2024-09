Pixies anuncian fecha en Granada para 2025

Estas serán las canciones de ‘The Night the Zombies Came’ de Pixies

1. Primrose

2. You’re So Impatient

3. Jane (The Night the Zombies Came)

4. Chicken

5. Hypnotised

6. Johnny Good Man

7. Motoroller

8. I Hear You Mary

9. Oyster Beds

10 .Mercy Me

11. Ernest Evans

12. Kings of the Prairie

13. The Vegas Suite

Y esta será su portada