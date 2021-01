PJ Harvey reedita ‘Stories From the City, Stories From the Sea’

PJ Harvey anuncia la reedición de su clásico Stories From the City, Stories From the Sea (2000), quinto trabajo de la compositora británica y espaldarazo definitivo tras el genial To Bring You My Love (1998).

Stories From the City, Stories From the Sea consiguió el prestigioso galardón Mercury Music Prize en 2001, siendo además nominado a dos Premios Grammy. Un trabajo producido por

Rob Ellis, Mick Harvey y la propia PJ Harvey que contenía canciones como “Good Fortune”, “A Place Called Home”, “This Is Love” o su popular dúo con Thom Yorke de Radiohead, “This Mess We’re In”.

Para promocionar su reedición en vinilo prevista para el próximo 26 de febrero, la británica ha compartido una versión demo de esa canción: