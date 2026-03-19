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Placebo celebran su 30 aniversario con una gira especial interpretando su debut y 'Whithout You I'm Nothing'

Placebo celebrará su 30 aniversario con el lanzamiento de Placebo RE:CREATED, una reinterpretación de su álbum debut de 1996 que verá la luz el 19 de junio de 2026.

Como parte de esta conmemoración, la banda británica regresará a España con una gira especial que incluirá una parada

En su irrupción en plena era Britpop, Placebo destacó por ofrecer una propuesta más provocadora y ajena al tono dominante, abordando temas como la sexualidad, la androginia o la adicción con una franqueza poco habitual en el rock de la época.

Tres décadas después, RE:CREATED revisita aquellas canciones desde la madurez, con nuevas versiones que amplían su intensidad sin perder el filo original, incluyendo clásicos como “Nancy Boy” o “36 Degrees”. El resultado funciona tanto como actualización sonora como reafirmación del carácter singular que ha definido a la banda desde sus inicios.

Los de Brian Molko nos visitan interpretando canciones de su debut y del celebrado Whithout You I’m Nothing.

Conciertos de Placebo en España

1 de octubre (Movistar Arena) Madrid
3 de octubre (St. Jordi Club) Barcelona

Preventas:
Live Nation-S.SMusic: a partir del 25 de marzo a las 10h
Live Nation: a partir del 26 de marzo a las 10h

Entradas a la venta: el 27 de marzo a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. 

Precios:  desde 55€ (+ gastos de distribución)

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