Placebo celebran su 30 aniversario con una gira especial interpretando su debut y 'Without You I'm Nothing'

Placebo celebrará su 30 aniversario con el lanzamiento de Placebo RE:CREATED, una reinterpretación de su álbum debut de 1996 que verá la luz el 19 de junio de 2026.

Como parte de esta conmemoración, la banda británica regresará a España con una gira especial que incluirá una parada

En su irrupción en plena era Britpop, Placebo destacó por ofrecer una propuesta más provocadora y ajena al tono dominante, abordando temas como la sexualidad, la androginia o la adicción con una franqueza poco habitual en el rock de la época.

Tres décadas después, RE:CREATED revisita aquellas canciones desde la madurez, con nuevas versiones que amplían su intensidad sin perder el filo original, incluyendo clásicos como “Nancy Boy” o “36 Degrees”. El resultado funciona tanto como actualización sonora como reafirmación del carácter singular que ha definido a la banda desde sus inicios.

Los de Brian Molko nos visitan interpretando canciones de su debut y del celebrado Without You I’m Nothing.

Conciertos de Placebo en España

1 de octubre (Movistar Arena) Madrid

3 de octubre (St. Jordi Club) Barcelona

Preventas:

Live Nation-S.SMusic: a partir del 25 de marzo a las 10h

Live Nation: a partir del 26 de marzo a las 10h

Entradas a la venta: el 27 de marzo a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios: desde 55€ (+ gastos de distribución)