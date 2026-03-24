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Presentamos a Igual Me Matas y estrenamos su nuevo vídeo

Igual me Matas es un grupo madrileño formado en 2024 por Isra, Ray, Edu y Jaime, músicos procedentes de bandas como Royal Flash, Los Moros y Kalopsia. Un proyecto que tiene sus raíces en el rock, pero que también bebe de influencias punk y stoner. En sus letras exploran el amor, la ansiedad y la ironía con canciones que, sin renunciar a la melodía, suenan directas, viscerales y sin filtro.

Este próximo 26 de marzo Igual me Matas publicarán su primer álbum, Para Entrar a Vivir. Un disco que nos han ido presentando a lo largo de 2025 con el lanzamiento de varios sencillos: «Nomedalavida», «Ghosteo», «Baile Inolvidable», «No vale la pena» y «Me gustabas más antes». Para Entrar a Vivir es un disco que habla de los problemas que azotan a una generación millennial sometida a unos ritmos frenéticos imposibles de sostener, a la precarización constante y a la desconexión emocional. El disco está disponible para reserva en este enlace.

El lanzamiento de su primer LP irá acompañado de un nuevo sencillo con vídeo, «Airbnb». Una canción que, en la línea de otros temas del disco, contiene una importante carga de crítica social. En este caso «Airbnb», como su título hace suponer, retrata con ironía la realidad de la gentrificación de las ciudades, especialmente en Madrid.

Hoy, un par de días antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en exclusiva para Muzikalia el nuevo vídeo de Igual me Matas correspondiente a su sencillo «Airbnb».

Fotos: Alexandra Yermakova

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