Primavera Sound comparte algunos conciertos memorables

El escenario global actual nos ha colocado frente a situaciones excepcionales. Las reglas han cambiado por un tiempo: ya no quedamos en la plaza, en la esquina o en el club, sino en internet. Por ello estos días no dejan de surgir iniciativas que al menos nos mantienen con la cabeza en otras ocupaciones. Primavea Sound pone estos días en marcha la iniciativa #relivePrimavera recuperando algunos de los mejores directos de la historia del festival. Son tiempos como decimos para disfrutar de una experiencia tan comunal como vivir un concierto desde nuestras casas. Volveremos a la normalidad, los conciertos volverán a ser lo que siempre han sido, pero durante las próximas semanas las historias colectivas se generarán a base de interconectar historias individuales.

Con ese propósito Primavera Sound está aquí para echarnos un cable con la recuperación de estos conciertos. En muchos casos, gracias a la voluntad de los artistas por estar cerca de sus fans en estos momentos, se trata de actuaciones inéditas que ven la luz por primera vez. No importa si estuviste allí y quieres revivirlos o si no estuviste y necesitas una segunda oportunidad: algunos de los conciertos que ya forman parte del relato del festival vuelven a pasar en tu casa.

Bon Iver, Belle & Sebastian, Jane Birkin, Caribou, Pixies, Charli XCX, Pixies, Christine and the Queens, The Walkmen, Angel Olsen, Queens Of The Stone Age, Wilco, Refused… Sin solapes, de lunes a domingo, un nuevo concierto cada día en el canal de YouTube de Primavera Sound, desde casa pero todxs juntxs: quedamos en #relivePrimavera. Te dejamos con algunos de ellos:

Te recordamos que Primavera Sound Barcelona 2020 se celebrará finalmente del 26 al 30 de agosto. El cartel de esta cita que recordemos vino anticipada por la confirmación de Pavement y diez bandas como: Kim Gordon, Bikini Kill, Chromatics, Jenny Hval, Park Hye-jin y Mavis Staples, así como Sudan Archives, Les Amazones d’Afrique, La Favi, María del Mar Bonet y Lorena Álvarez.

A estos se sumaron nombres como Massive Attack, Bauhaus, Chromatics, The National, Young Thug, King Princess, C. Tangana, Britany Howard, The Strokes, Lana del Rey, Beck, Bikini Kill, Caribou, Tyler The Creator, Iggy Pop, King Krule o The Jesus & Mary Chain play Darklands.