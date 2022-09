Roger Waters incluye tres fechas en España en su gira de despedida

This Is Not A Drill Tour es la gira de despedida de Roger Waters y la última oportunidad de formar parte de la historia viva de la música, escuchando en directo los grandes temas de Pink Floyd, entre otros, interpretados por su creador. Además, esta gira también marca la primera vez que Waters actúa en un escenario 360º, y reafirma una vez más su potente arte visual y musical.

Waters se encarga de la voz principal, las guitarras, el bajo y el piano, y estará acompañado en el escenario por Jonathan Wilson, en las guitarras y la voz; Dave Kilminster, en las guitarras y la voz; Jon Carin, en los teclados, la guitarra y la voz; Gus Seyffert, en el bajo y la voz; Robert Walter, en los teclados; Joey Waronker, en la batería; Shanay Johnson, en la voz; Amanda Belair, en la voz, y Seamus Blake, en el saxofón.

Roger Waters se despide con un rompedor espectáculo de rock and roll/cinematográfico, es una impresionante denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y una llamada a la acción para AMAR, PROTEGER y COMPARTIR nuestro precioso y precario planeta y hogar.

Toma nota de las fechas de Roger Waters

21 DE MARZO EN BARCELONA, Palau Sant Jordi

23 Y 24 DE MARZO EN MADRID, WiZink Center

Entradas ya la venta: en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés