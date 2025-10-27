Rosalía comparte ‘Berghain’, avance de LUX, con la compañía de Björk e Ives Tumor

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Al fin conocemos el primer avance de lo que será LUX, o lo que es lo mismo, el nuevo disco de Rosalía que llegará a las tiendas y las plataformas de streaming el próximo 7 de noviembre a través de Columbia Records.

El sucesor de Motomami es algo muy diferente, a tenor del sonido que tiene «Berghain», primer adelanto de un disco que nos cuenta será «un viaje emocional que transita entre la intimidad y lo operístico, explorando temas de mística femenina, transformación y trascendencia, en un universo donde el sonido, el lenguaje y la cultura convergen como uno solo».

Esta primera canción, fue filtrada como una partitura titulada Berghain —en alusión al mítico club berlinés de techno—, disparando las teorías sobre una posible fusión entre lo clásico y lo electrónico, mientras sus seguidores intentan descifrar el código oculto entre las notas. Hoy vemos que efectivamente, esa presencia anunciada de la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la batuta de Daníel Bjarnason y los coros de la Escolanía de Montserrat y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, están ahí. Súmenle además la presencia de Björk e Ives Tumor junto a Rosalía, en un tema que dará que hablar.

El videoclip ha sido producido por CANADA y dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía, conocido por dirigir «Malamente», «TKN« y »Pienso En Tu Mirá». Rodado en Varsovia, Polonia, el vídeo sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto. Al final, la protagonista encuentra consuelo y sanación a través de su espiritualidad.

Escucha ‘Berghain’ de Rosalía

Este será el contenido de LUX de Rosalía

MOV I

1. Sexo, Violencia y Llantas

2. Reliquia

3. Divinize

4. Porcelana

5. Mio Cristo

MOV II

6. Berghain

7. La Perla

8. Mundo Nuevo

9. De Madrugá

MOV III

10. Dios Es Un Stalker

11. La Yugular

12. Focu ‘ranni [Tema exclusivo]

13. Sauvignon Blanc

14. Jeanne [Tema exclusivo]

MOV IV

15. Novia Robot [Tema exclusivo]

16. La Rumba Del Perdón

17. Memória

18. Magnolias