Rosalía desvela los detalles de LUX, su cuarto disco

Rosalía ha desvelado los detalles de su esperado cuarto álbum, titulado LUX, que saldrá a la venta el 7 de noviembre de 2025 bajo el sello Columbia Records. Una presentación a través de Tik Tok que se vio lastrada cuando algunas pantallas en la ciudad de Nueva York ya adelantaban el título del disco.

La cantante, compositora y productora ha grabado el disco con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la batuta de Daníel Bjarnason y contará entre sus colaboraciones con voces femeninas de renombre como Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz; también integrará coros de la Escolanía de Montserrat y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, así como la presencia de Yahritza e Yves Tumor.

En su rol de productora ejecutiva, Rosalía describe el sucesor de Motomami como un viaje emocional que transita entre la intimidad y lo operístico, explorando temas de mística femenina, transformación y trascendencia, en un universo donde el sonido, el lenguaje y la cultura convergen como uno solo.

Las ediciones en CD y vinilo de LUX incluyen tres temas exclusivos, que como asegura su nota de prensa, invitan a los oyentes a experimentar el álbum en su forma más inmersiva. Ya pueden reservarse en este enlace.

Este será el contenido de LUX de Rosalía

MOV I

1. Sexo, Violencia y Llantas

2. Reliquia

3. Divinize

4. Porcelana

5. Mio Cristo

MOV II

6. Berghain

7. La Perla

8. Mundo Nuevo

9. De Madrugá

MOV III

10. Dios Es Un Stalker

11. La Yugular

12. Focu ‘ranni [Tema exclusivo]

13. Sauvignon Blanc

14. Jeanne [Tema exclusivo]

MOV IV

15. Novia Robot [Tema exclusivo]

16. La Rumba Del Perdón

17. Memória

18. Magnolias